Bastia : vous avez gagné une entrée au Salon du chocolat

Charles Monti le Mercredi 16 Octobre 2019 à 22:59

L'audience enregistrée par Corse Net Infos auprès de ses lecteurs en Août 2019 ? Vous l'avez lue en son temps. On peut rappeler ces chiffres : plus de 2 millions de visites et 4 millions d'articles lus, 812 343 visiteurs uniques et 603 800 nouveaux utilisateurs.

Ce sont ces chiffres que devaient nous indiquer nos lecteurs pour gagner leur entrée au Salon du chocolat et des délices de Corse qui sera inauguré ce vendredi à 14h30

