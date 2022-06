Bastia : une semaine d’ateliers, conférences et performances autour du Paysage dans l’Histoire de l’Art

Activités ludiques avec des expériences interactives et sensorielles autour de l’histoire de l’art

Ateliers menés par des artistes

Rencontres avec des professionnels du monde de l’art des performances artistiques

Au programme, sur inscription, ateliers, projections, exposition et moments conviviaux à Una Volta, au cinéma le Régent mais aussi dans la ville. Cette manifestation qui cible tous les publics invite à des moments uniques de découvertes et de création autour du paysage sous toutes ses formes. « L’occasion de sortir des sentiers battus et de découvrir l’histoire de l’art comme une expérience à part entière » souligne Juana Macari, directrice du centre culturel.Au programmeCentre culturel Una a voltaTout publicParticipation gratuite (sur inscription au 04 95 32 12 81)3 créneaux disponibles :10h/12h – 15h/17h et 17h/19h.artiste du graffiti. Son atelier Paysage de street art propose de créer une banderole monumentale. Colorée et affichant des éléments du paysage corse, elle sera déployée sur le kiosque de la place Saint Nicolas de Bastia le vendredi 17 juin.Pour Ados et adultesCentre culturel Una Volta de 14h30 à 16h30Participation gratuite sur inscription au 04 95 32 12 81Avec Angélique Ivanov,plasticienne, qui travaille depuis plus de 15 ans au Musée du Louvre. Elle invente et crée des ateliers afin de rendre accessible la beauté des œuvres d’art au tout public. Elle propose au public de créer sa propre composition personnelle pour évoquer les vues de Bastia et ses environs de nuit, à la manière d’un caprice architectural du 18e siècle. Réalisation d’un paysage nocturne imaginé et fantaisiste où les bâtiments emblématiques se mêlent aux plantes locales et aux paysages côtiers.Tout publicCinéma Le Régent à partir de 21hParticipation gratuite sur inscription au 04 95 32 12 81L’astrophysicien Sébastien Carassou et l’artiste plasticienne Armelle Tulunda proposent une soirée d’échanges et de découvertes sur les paysages cosmiques. Sébastien Carassou présentera les paysages sublimes du cosmos capturés par les photographies de l’ESA et de la NASA. Armelle Tulunda présentera ses travaux qui allient sciences, art et imaginaire. Un voyage dans l’espace à la découverte des étoiles et des galaxies.Centre culturel Una volta de 14h30 à 16h30Avec Spag Bertin photographe qui voyage autour du monde et qui a co-crée le projet « Share the Word » avec Seb Toussaint.Centre culturel Una Volta à 14h30Tout publicParticipation gratuite.Avec Anette Robinson,historienne de l’art qui depuis plus de 20 ans présente les collections du musée d’Orsay et de l’Orangerie à Paris. Parfums à sentir, arômes à déguster feront voyager le public à travers films, photographies et peintures. Elle s’appuiera notamment sur les œuvres photographiques de Raymond Depardon proposés par Le FRAC Corsica et exposés à Una Volta.