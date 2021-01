Bastia : une nouvelle exposition bienvenue à la galerie "Noir et Blanc"

Dans les salles de ses nouveaux locaux, place du marché, l’Association « En couleurs » nous invite à découvrir les œuvres de Stéphane Castelli, Marc-Antoine Paccosi, Adel Akremy, Anto Tomasini et Boris Itamard.



Difficile de «cataloguer» Stéphane Castelli dans un style, une école, et il s’en félicite. «Il possède une vision très structurée, quasi florentine, de bâtisses étranges aux ouvertures pleines de mystères» explique France-Anne qui dirige la galerie. «Depuis 20 ans, il expose son travail en galeries et en salons, en France comme à l’étranger». Un travail qui a d’ailleurs était récompensé lors de salons internationaux tels que celui de la Société Nationale des Beaux-Arts au Carrousel du Louvre.





Adel Akremy

Durant sa jeunesse, l’artiste tunisien a posé ses valises en Belgique, où il exercera différents métiers, laissant toujours la part belle à la créativité. On le découvre artiste forain, spécialiste en art culinaire, bijoutier, dessinateur de poinçons de maître … avant de retrouver son pays natal. «Tour à tour journaliste puis antiquaire, brocanteur et artiste, il finit par exposer et vendre aux passants les œuvres qu’il réalise dans sa boutique » souligne France-Anne. Remarqué par des professionnels de l’art, il enchaîne alors les expositions, collectives et personnelles, à Tunis, à La Marsa, mais aussi à Djerba, et dans le cadre de manifestations culturelles. Il peint sur des sacs de ciment, qui restent son médium privilégié, puis évolue vers la toile et la céramique. Sa peinture évoque une Tunisie joyeuse où différents éléments s’emboîtent comme des mosaïques de couleurs. S’inspirant du quotidien, rendant hommage aux femmes ainsi qu’aux personnages ayant marqué sa jeunesse, il peint un pays à la douceur de vivre incomparable.





Boris Itamard

Boris Itamard, dit Sir Bo art, est hypnothérapeute et coach. Il est de ces irréguliers qui vivent au rythme de leurs humeurs fantasques et de leurs passions dévorantes ....... pour notre plus grand plaisir





Marc-Antoine Paccosi

Sa philosophie ? Accepter l’écart entre l’image idéelle et sa transcription sur le papier, se donner des contraintes et les transgresser, se servir des erreurs et accidents dans l’exécution. Le grain du papier et le grain de folie Bref être peintre.





Anto Tomasini

Anto Tomasini est un peintre contemporain dont les sources d’inspiration trouvent leur origine dans les formes d’élémentarité immémorialement connues de l’homme : le paysage, la terre, l’espace et les formes de matérialité de l’Histoire. «Mon expression picturale trouve sa définition dans la consignation des émotions puisées dans le monde méditerranéen et ma terre, riche de passion et lumineuse » explique l’artiste. « Apprendre à se connaître est le premier acte afin de transcrire au plus juste, au plus près, au plus sincère, les troubles positifs venus pour la plupart du plus profond de mes souvenirs. Mes huiles sur toiles créées en formes, couleurs et empâtement reflètent la Méditerranée. La matière qui les compose est l’Histoire, l’architecture serait hellénique. L’écriture abstraite s’est imposée à moi en correspondance avec mon état d’esprit. A travers elle je capte l’essence, l’esprit d’une idée, d’un vécu, en y exprimant toute ma sincérité ».

---

* Du jeudi 21 janvier au mercredi 3 février.

Galerie Noir et Blanc - Place du Marché à Bastia. Tel : 06 73 13 84 97

Horaires d’ouvertures :

Du mardi au vendredi de 12 à 18 heures

Le samedi de 10 à 18 heures

Le dimanche de 10 à 13 heures

Fermé le lundi