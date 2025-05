Bastia : une enquête pour tentatives d’enlèvement sur mineurs ouverte après des plaintes

Ces incidents ont suscité de réactions de la part de plusieurs mouvements politiques. Sur X Nicolas Battini, président de Mossa Palatina, a exprimé son inquiétude : "Une autre histoire de tentative de rapt de mineurs aurait eu lieu à Bastia cette fois-ci. J’ai pu m’entretenir avec la famille d’une des victimes hier dans la matinée. Une plainte a été déposée." Il appelle les autorités à "mettre tous les moyens en œuvre pour protéger les Corses et leurs enfants".



Sur Facebook, le bureau de Forza Nova a appelé ses militants et sympathisants à participer à un rassemblement organisé par Mossa Palatina le dimanche 18 mai à 10h30 devant la préfecture de Bastia : "Nous réaffirmons avec force les principes fondamentaux et les valeurs que nous avons toujours défendus. Et nous le disons très clairement à tous les barbares et tiers-mondistes : Chez nous, on ne touche pas aux enfants."



Le parti indépendantiste Nazione a, quant à lui, publié un communiqué dénonçant une "problématique sociétale et politique" à la suite des tentatives d'enlèvement à Ajaccio et Bastia. Le mouvement souligne que "le drame qui a ici été évité de justesse est certes aussi exceptionnel qu’intolérable, mais il s’inscrit dans un contexte de déliquescence de la société corse dont les causes sont multiples".