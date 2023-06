Bastia : une 2ème édition de « La nuit du kick-boxing » ce samedi

« Grâce à mes connaissances dans cette discipline que je côtoie depuis 20 ans, j’ai pu mettre en place un plateau équilibré » souligne Jean-André Poli. Cette édition 2023 de « La nuit du kick boxing », au Mantinum à la Citadelle de Bastia, se fera sous l’égide de la Fédération de tutelle, la FFKMDA et de la Ligue Corse de kick-boxing et parrainée par une pointure, Jérôme Le Banner. « Jérôme est considéré comme l’un des meilleurs combattants de sa génération » précise JA Poli, « il a remporté de nombreux titres de champion dans des compétitions internationales de kick-boxing et K1 ». Au programme 12 combats dont 3 professionnels, 3 semi-pro, 4 amateurs et 2 juniors. En ouverture aussi deux combats cadets, sans décision. Un plateau international avec des Français, des Italiens, des Belges… 4 combattants insulaires monteront sur le ring : Paul Lanfranchi et Stephen Genta (Classe B, Aiacciu KB), Laura Delogu (Semi-pro classe A, Balagne BS) et Lucas Monnier (Classe B, Toni Sport).



De sacrées pointures

De 19h à minuit ce sont des pointures de la discipline qui monteront sur le ring de la ligue corse installé au théâtre de verdure Mantinum dans la citadelle de Bastia.

Aurore Llorens (2 fois championne d’Europe et 5 fois championne de France), Lounis Saing (champion du monde ISKA), Tommy Gonzalez (champion du monde, champion d’Europe, 5 fois champion de France), Ismaele Bene (champion du monde ISKA, 5 fois champion d’Italie), Arthur Klopp (champion de France classe A), Chiara Vincis (championne du monde ISKA , championne d'Europe WKU, championne du monde FIS Savate)…1er coup de gong : 19h.



Toni sport

Organisateur de ce gala international Toni sport. Créé en 1994 à Biguglia, le club possède désormais aussi une antenne à Bastia. Spécialisé dans le kick-boxing et le K1, il récence une cinquantaine de licenciés de tous les âges. Participant aussi bien aux joutes régionales qu’aux championnats de France, il possède en ses rangs des combattants de belles valeurs.