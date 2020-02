Bastia : un prêt de 4,3 millions d'euros accordé à Acqua Publica

Depuis sa création en 2016, Acqua Publica s'est vue déléguer par la Communauté d'Agglomération Bastiaise, la gestion de l'eau potable et son assainissement sur le territoire bastiais et ses alentours. Si durant ces quatre années passées, des travaux ont déjà été menés et ont même aboutis, Acqua Publica entend continuer à faire parler ses compétences, notamment à travers le renouvellement d'anciennes canalisations ou la création de nouveaux réseaux.



Pour ce faire, et au vu du financement coûteux de ces projets, un partenariat baptisé "Acqua Prêt" d'un montant de 4,285 millions d'euros a été scellé, ce matin, entre Michel Rossi, son président, et Frédéric Noël, président régional de la Banque des Territoires.



Le premier s'est d'ailleurs réjoui de la signature de ce contrat "qui entraînera un investissement en vue de renforcer la sûreté et le bon fonctionnement des installations". "Ce sont des investissements très importants pour la Communauté d'Agglomération Bastiaise" a-t-il précisé. Petite particularité de ce prêt : une durée potentielle de remboursement de 60 ans, qui, selon son homologue," permettra d'être en adéquation avec la durée de vie du bien financé, mais aussi d'alléger la charge financière annuelle d'un tel emprunt". "



On part d'un constat simple, nous avions un rendement des réseaux qui était relativement faible et donc une perte importante en eau potable, bien majeur tant à l'échelle nationale qu'en Corse, notamment à cause de certains réseaux vieillissants" a précisé Frédéric Noël.



Si cette enveloppe a permis le début de certains travaux, comme c'est le cas du renforcement de la desserte des Hauts de Toga, deux autres chantiers majeurs sont également à prévoir dans un délai de 3 ans : le renforcement de la canalisation sous le tunnel de Bastia, et un projet de dévoiement d'un "Feeder 500mm" sur la commune de Biguglia, une canalisation "semblable à une aorte" qui vient alimenter l'ensemble du territoire communautaire.