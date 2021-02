Bastia: un jeune homme condamné sans peine pour refus de prélèvement ADN

Si la manifestation de samedi revêt surtout un aspect politique, Serena Bartoli, vice-présidente de Ghjuventù Libera et de l’Associu Sulidarita, parle d’une lutte pour la liberté : « c’est aussi une lutte contre le fichage en tout genre que nous portons, pour la liberté de chacun. On se mobilisera toujours contre la répression et le fichage d’individus et on ne s’arrêtera pas temps qu’on n’aura pas eu gain de cause ».