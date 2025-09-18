Bastia : un concert caritatif pour soutenir la recherche sur le cancer du cerveau

Il y a deux ans, la mère d’Amandine Graziani a été diagnostiquée d’un cancer du cerveau, une maladie encore aujourd’hui considérée comme incurable. « Il existe des traitements pour ralentir la maladie, voire la stopper à certains moments, mais les médecins ne vont pas forcément parler de rémission », explique la jeune femme. Face à ce bouleversement, et après plusieurs mois de réflexion, elle décide finalement de créer Luce di Sperenza, sa propre association, en juin dernier. « Il y a énormément d’essais cliniques en cours, et ça me tenait à cœur de pouvoir amener ma pierre à l'édifice. J’ai longuement hésité à rejoindre une association déjà présente, mais je me suis dit qu’en montant ma propre association, je serais plus libre pour organiser des événements, mais aussi pour reverser des fonds à des associations ou à des chercheurs. »





Le premier objectif de Luce di Sperenza est clair : soutenir activement la recherche contre le cancer du cerveau, une pathologie encore largement méconnue. « Le but, ce serait de faire une grosse sensibilisation sur le cancer du cerveau », détaille Amandine. « Chez ma maman, il y avait sûrement des facteurs présents mais pas assez exacerbés pour qu'on pense à un cancer. Par exemple, sa tumeur est sur le lobe frontal gauche, et ça engendre des séquelles cognitives, comme des changements d'humeur ou des émotions qui sont très amplifiées, mais aussi des pertes de mémoire, surtout sur la mémoire courte. Si on n'est pas sensibilisé à ces symptômes-là, on ne pense jamais à une tumeur du cerveau. »





Un concert le samedi 20 septembre





Mais au-delà du soutien à la recherche, Amandine Graziani souhaite également venir en aide aux familles confrontées à la maladie. « On a été complètement démunis », se remémore-t-elle. « On ne savait pas qu’il existait des soins supports, qu’ils soient psychologiques, diététiques, orthophoniques… C’est quand j’ai monté l’association et que j’ai pris attache avec la Ligue contre le cancer que j’ai appris qu’ils proposent six séances de psychologie et de diététique avec leurs professionnels de santé, sans que le patient n’ait à débourser le moindre frais. Ce sont des choses dont on ne parle jamais, et ça me semblait important de créer l’association pour aider. »





À travers Luce di Sperenza, Amandine souhaite ainsi organiser des tables rondes, des groupes de parole, des conférences ou encore des ateliers pratiques, destinés aussi bien aux patients qu’aux aidants. « Quand on est face à quelqu’un qui est malade, et qui peut avoir des comportements changeants, ce n’est pas facile d’appréhender ce changement tout en l’accompagnant au mieux dans une maladie qui n'est pas facile. Je pense que les groupes de parole permettraient d’accompagner les aidants à dissocier la maladie et la personne. Souvent, ils ne font pas exprès d’oublier, ou ils ne font pas exprès d’avoir ce genre de comportement. Le but, c’est d’apporter un soutien et de sensibiliser. »





C’est dans cet esprit que l’association organise son tout premier événement : un concert caritatif, ce samedi 20 septembre à 20h, à l’Alb’oru à Bastia, avec la présence de Felì, Petru Bracci, Cirnese et U Cantu di e Donne. Les fonds récoltés seront reversés à la recherche sur les cancers du cerveau, soit « directement à une association qui est présente dans les conseils d'administration des différents hôpitaux », ou « à des chercheurs spécifiques à Marseille, Montpellier ou Paris ».





Le concert aura lieu le samedi 20 septembre à 20 heures à l’Alb’oru à Bastia.



Les billets peuvent être achetés en ligne ou à Bastia à l’Office de Tourisme et à Espace Média, et à Pietranera au tabac Oliva et à la station Salducci.

