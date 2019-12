Bastia : un bel éclairage sur le personnage de Filippo Buonarroti

Filippo Giuseppe Maria Ludovico Buonarroti, plus couramment appelé Philippe Buonarroti, né le 11 novembre 1761 à Pise en Toscane, mort le 17 septembre 1837 à Paris, est un révolutionnaire français d'origine italienne.

En 1789, il s'enthousiasme pour la Révolution française et se rend en France. Puis il se rend en Corse, en novembre de cette année là, pour y propager les idées révolutionnaires.







Considérant l'île comme un conservatoire des formes primitives de communautarisme et d'égalitarismes agraires, il s'intéresse au régime de la propriété, notamment des propriétés communales. Il y rédige un journal intitulé Giornale Patriottico di Corsica.





