Bastia : u fucarè et un feu d’artifice pour fêter la Saint-Jean ce jeudi 23 juin

Après deux années de pandémie, les festivités de la San Ghjuvà reviennent à Bastia avec un beau programme mis en place par la municipalité et l’association U Mercà.



La partie religieuse débutera à 19h30 avec le départ de la procession de l’église St Jean-Baptiste, place du Marché. Monseigneur Bustillo, évêque d’Ajaccio, présidera ensuite la messe qui sera célébrée à 20 heures devant la « Madunetta », sur le parking de la capitainerie du Vieux port de Bastia, en présence de nombreuses confréries et associations apportant un souffle nouveau à cet évènement célébrant aussi le solstice d’été et l’entrée dans la nouvelle saison.



Après ces cérémonies religieuses, la nouvelle pilotine du port sera baptisée ainsi que le bateau de Stella Mare dont la chanteuse Battista Acquaviva sera la marraine. Puis l’Évêque de Corse ainsi que le maire de Bastia embarqueront sur le navire de la SNSM, traverseront le Vieux Port et allumeront le traditionnel Fucarè sur la jetée opposée.

A noter qu’en raison des travaux de rénovation de la digue du quai sud entrepris par la Collectivité de Corse, ce Fucarè sera positionné au niveau de la Casemate. Toutefois, afin de respecter toutes les mesures de sécurité, le Fucarè se tiendra dans une dimension réduite et avec un accès restreint. Afin d'offrir tout de même aux bastiaises et bastiais la San Ghjuvà qu’ils attendent depuis deux ans la municipalité fera procéder, exceptionnellement, au tir d’un feu d'artifice depuis le phare rouge.



Les festivités se poursuivront sur la place du Marché avec un grand bal populaire, organisé par l’association « U Mercà », grâce au soutien des commerçants et de la ville.