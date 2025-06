Bastia se prépare à fêter la Saint Antoine en présence du cardinal François Bustillo

La fête honorant Saint-Antoine a lieu le 13 juin, mais elle donne lieu à une préparation liturgique intense pendant la Treizaine, soit depuis le 31 mai. Le sacré et le profane étant souvent étroitement mêlés en Corse, la célébration de la Saint-Antoine est accompagnée d'une grande fête populaire.

Saint-Antoine est vénéré notamment pour sa protection et son intercession puissante, mais également pour l'aide qu'il apporte lorsqu'il est invoqué afin de retrouver des objets perdus.

Cette Treizaine, qui s'achève, est une belle tradition qui est renouvelée tous les ans depuis des générations, et qui voit les pèlerins monter prier et honorer Saint-Antoine.

L'enthousiasme et la ferveur que les Bastiais ont pour Saint Antoine, font de ce jour, une fête populaire qui célèbre, sur les hauteurs de la ville, ce prédicateur franciscain d’origine portugaise, mort en 1231 à Padoue.

La fête sera rehaussée cette année par la présence du cardinal François Bustillo, l'évêque de l'église de Corse qui célèbrera la messe solennelle de vendredi.