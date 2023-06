Bastia retrouve le Festival Corsica Party du 22 au 24 juin

C’est une nouvelle fois en partenariat avec le Centre Culturel de l’Université de Corse que sera proposée l’édition 2023 de Festivale Corsica Party sur la place Saint-Nicolas du 22 au 24 juin prochains. Le programme a été révélé par Bernard Mosca et Brice Dacquin lors d’une conférence de presse organisée au CCU de Corte ce lundi 5 juin. Et cette année le Festival va débuter par une mise en lumière du cinéma corse avec, plus particulièrement, un focus sur le doublage.



Le jeudi soir donc, rendez-vous au cinéma Le Régent pour une montée des marches sur tapis rouge. « Il s’agit d’une nouvelle soirée organisée en partenariat avec Fina Mossa qui a développé le film Terminator 2 en langue corse. Un film dont la diffusion en langue nustrale n’avait pas connu le succès que l’on pouvait attendre en raison du Covid. Lors de cette soirée, et pour mettre en lumière le cinéma insulaire, nous proposerons à nos partenaires publics et privés, ainsi qu'aux cinéphiles la diffusion de 3 courts métrages réalisés par des jeunes insulaires », a expliqué Brice Dacquin, directeur du Festival.



Le vendredi soir, l’accent sera mis, bien sûr, sur le chant corse avec l’opération Voce di a Corsica, en partenariat avec Chérie FM Corse. De nombreux artistes insulaires auront ainsi l’occasion de chanter sur la scène du Festival Corsica Party en présence d’artistes nationaux reconnus, « dont les noms seront dévoilés lors d’une conférence de presse prochainement à la mairie de Bastia. Notons toutefois que Michel Mallory sera le parrain de cette manifestation ».



C’est sur cette scène que cinq jeunes chanteuses de l’atelier chant du CCU, repérées par Paul-Antoine Lecerf, professeur de chant du CCU et chanteur du groupe I Pignotti, auront l’occasion de faire montre de leur talent. Une occasion pour Marie, Angela, Léa Maria-Serena et Sarah de se mettre en valeur devant un parterre de responsables de maison d’édition, de producteurs et d’agents. « Et pourquoi pas lancer une carrière dans la chanson », soutient Brice Dacquin.



Enfin, le samedi soir aura lieu la grande soirée NRJ Corsica Party en présence de nombreux artistes nationaux et internationaux. Les artistes insulaires confirmés partageront d’ailleurs la scène avec eux.

Un grand moment en perspective donc sur la place Saint-Nicolas où l’on attend près de 10 000 personnes !