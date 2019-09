Bastia : résine de cannabis, alcool et cocaïne au volant

Parmi les personnes interpellées certaines conduisaient sous l'emprise de cannabis et d'alcool, d'autres sous l'emprise de l'alcool tout court, et d'autres, encore, sous l'emprise du mélange plus détonant de cocaïne et d'alcool.

Tous ces contrôles, programmés, qui se sont déroulés de nuit, auront des prolongements devant la justice dès lors que les analyses en cours confirmeront les dépistages opérés sur le terrain par les policiers de la sécurité publique Vendredi, Samedi et dimanche.