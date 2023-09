Bastia rend hommage à Jean Nicoli, héros de la Résistance pour le 80e anniversaire de sa disparition

Près d'une centaine de personnes se sont rassemblées le jeudi 7 septembre en fin de matinée pour commémorer le 80e anniversaire de la disparition de Jean Nicoli, un résistant héroïque abattu à Bastia par les forces allemandes le 30 août 1943. L'événement s'est déroulé devant le lycée professionnel qui porte le nom de cet enseignant emblématique, où élèves et dignitaires ont uni leurs voix pour rendre hommage à ce fervent défenseur de l'indépendance corse pendant la Seconde Guerre mondiale.



Jean Nicoli, professeur de français en Corse à partir de 1936, a tout d'abord participé activement au Front populaire, avant de devenir un farouche opposant au fascisme et à la politique de Benito Mussolini. Lorsque la guerre a éclaté en 1939, il a rapidement pris la décision de s'engager pour la défense de la France et de la Corse, devenant ainsi l'un des principaux responsables du Front national de la Résistance. Son courage et son engagement inébranlable en ont fait une figure emblématique de la lutte pour la liberté.



Malheureusement, son combat héroïque l'a conduit à être arrêté par les forces allemandes en juin 1943, suite à une dénonciation. Face à ses bourreaux, Jean Nicoli a refusé d'être abattu de dos, une exécution réservée aux traîtres, et il a courageusement affronté son destin. Le 30 août 1943, il fut décapité pour sa loyauté envers la France et la Corse.

Lors de la cérémonie de commémoration, les élèves du lycée ont lu les dernières lettres écrites par Jean Nicoli lors de sa détention. Ces textes, bien que peu connus du grand public, portent en eux les valeurs profondes de la Résistance et méritent d'être rappelés, selon Sixte Ugolini, le président de l'association nationale des anciens combattants et des amis de la Résistance de Haute-Corse.



La cérémonie s'est conclue par le dépôt de gerbes de fleurs devant la stèle commémorative de Jean Nicoli, située à l'entrée du lycée. De nombreuses personnalités étaient présentes, dont le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, le maire de Bastia, Pierre Savelli, la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, ainsi que le sénateur de Haute-Corse, Paul-Toussaint Parigi.