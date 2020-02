Bastia : quand les Maisons d’Américains prennent la pose et la prose à L’Alb’Oru

Si la plupart des «Maisons d’Américains» proposent au promeneur des portails fermés et des volets clos, elles ne manquent pas d’interroger. A qui appartiennent-elles aujourd’hui ? Quel rapport leurs propriétaires entretiennent-ils avec leur prestigieux passé ? De quels eldorados perdus nous parlent celles qui ont été abandonnées ? « Palais de mémoire » interroge donc le passé à partir du fil de la transmission.

A travers une sélection de maisons reflétant une pluralité de destins, l’exposition offre une plongée visuelle et narrative dans l’intimité de ces héritages multiples.

Les photographies sont signées Jean-André Bertozzi. Auteur photographe, il travaille sur la notion de documentaire poétique. Il aime explorer les lieux pour leur faire raconter des histoires. Les textes qui accompagnent les photos sont de Sylvia Cagninacci. Auteure, elle porte en elle un héritage familial qui résonne comme un livre à écrire.

Cette exposition collégiale se veut un récit d’un voyage dans le temps, invitant le visiteur à en combler les manques pour laisser ouvertes les portes dégondées des palais de mémoire.



Les auteurs

Jean-André Bertozzi, auteur photographe, est né en 1969. Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie à Arles et poursuit une recherche artistique sur ce qu’il nomme « le documentaire poétique ». Multipliant les séries d’images, il s’attache à trouver, dans le proche ou le lointain, cette poésie qui se cache dans la banalité du quotidien. Pour lui, la photographie sert à se mettre en dehors du temps, pour reconsidérer l’espace. Il réalise, depuis plus de quinze ans de nombreuses expositions en France et à l’étranger.Ses images sont régulièrement publiées dans des catalogues d’exposition, ou dans des ouvrages monographiques (éditions actes sud, éditions Thierry Magnier…).

Sylvia Cagninacci-Eskenazi, ex-directrice de clientèle dans une agence de communication éditoriale, a longtemps été rédactrice en chef du magazine «Du côté de chez vous». Elle aime profondément les maisons. Venue vivre en Corse, elle signe comme auteur son premier projet sur l’île.