Bastia : près de 1,2 kg de cannabis et 143 g de cocaïne saisis en dix jours
La rédaction le Jeudi 27 Novembre 2025 à 21:56
La police nationale de Haute-Corse a mené, au cours des dix derniers jours, trois enquêtes dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Trois hommes ont été interpellés. Ces opérations ont permis la saisie de 1,188 kg de résine de cannabis, 143 grammes de cocaïne, 15 grammes d’ecstasy, ainsi que 3 060 euros en numéraire.
Les investigations ont été conduites par la Division de la Criminalité Territoriale. À l’issue des enquêtes, les trois auteurs présumés ont été mis à la disposition de la justice.