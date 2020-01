Bastia organise son premier concert du Nouvel An

La rédaction le Mercredi 8 Janvier 2020 à 16:49

S’inscrivant dans la tradition du célèbre concert du Nouvel An de Vienne, Bastia organise ce jeudi, pour la première fois, son propre concert de début d’année.

En partenariat avec la Ville de Bastia, les Jeunesses Musicales de Méditerranée et l’Orchestre du Conservatoire « Giuseppe Verdi » de Milan, placé sous la direction d’Alessandro Bombonati, donneront de la voix et du talent pour ce concert inédit qui propose un riche répertoire lyrique.

Jeudi 9 janvier ce sont pas moins de cinquante musiciens du conservatoire de Milan et de celui de Corse qui partageront la scène avec la soprano Julia Knecht, Blandine Staskiewicz, Paul Gaugler et Mathieu Abelli. Au programme des œuvres classiques de Puccini, Rossini en passant par les grands airs de Gaudond.

Une bien belle soirée sous le signe de la convivialité et de l’émotion.



Infos et réservations au théâtre municipal de Bastia.

