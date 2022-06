Bastia : mobilisation de la CGT au lycée Giocante de Casabianca

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, le lycée Giocante de Casabianca ne dispose plus que d’une classe de première Sciences et technologies du management et de la gestion, « ce qui est totalement inédit, avec un effectif de 34 élèves, ce qui est un véritable non-sens pédagogique pour ce type de filière » dénonce l’intersyndicale mobilisée ce lundi 13 juin à Bastia.

Pour la CGT Educ’action cette situation ne peut pas perdurer à la rentrée 2022 « les élèves scolarisés cette année en terminale et échouant à l'examen, ne pourront pas redoubler au sein de l'établissement. D’autre part, le lycée accueille chaque année en terminale STMG quelques élèves qui n'étaient pas au lycée en classe de 1ère. Par exemple, cette année, six élèves de terminale STMG n'étaient pas scolarisés à Giocante en 1ère. Il sera donc impossible d'accueillir de nouveaux entrants à la rentrée 2022, puisque nous n'aurons qu'une seule classe de terminale, avec 34 élèves provenant de 1ère STMG. En plus, avec une seule classe ouverte en 1ère et 36 demandes de STMG en 1er vœu parmi les secondes de cette année, le lycée sera obligé de faire une sélection car ce chiffre ne tient pas compte des seconds vœux, des élèves de Jeanne d’Arc, des élèves qui arriveraient du Continent ou du CNED, des éventuelles passerelles demandées. Les élèves de seconde ayant demandé une autre filière qu’elle soit technologique ou professionnelle et qui ne seront pas pris seront reversés en filière générale, sans tenir compte de leur profil et de leurs résultats. Certains de ces élèves seraient tout-à-fait à leur place au sein d’une filière aussi complète et performante que la STMG."



Si la direction indique qu'il faut atteindre un prévisionnel de 60 élèves pour avoir une ouverture de classe, en première comme en terminale pour les syndicalistes les classes de STMG ont un profil et des enseignements qui nécessitent des effectifs réduits, ne dépassant pas 25 élèves. "Pour nous cet état de fait est intenable pour les élèves comme pour les enseignants dont les conditions de travail se dégradent. " explique l'intersyndicale.



A terme selon eux c’est la survie de la filière STMG au sein de l’Etablissement qui est menacée. Or celle-ci fait partie de l’ADN de l’établissement, au même titre que les enseignements artistiques et culturels. Aujourd’hui les personnels refusent de la voir condamnée à une mort lente et demandent donc de mettre à disposition les heures nécessaires pour le maintien de 2 classes en terminale et la réouverture de la 2ème classe de première. Ils sont déterminés et n’excluent pas une mobilisation massive à la rentrée de septembre 2022 dans le cas contraire.