Bastia : les travailleurs de l'Esat à la rencontre du Sporting

Romain, Aurélie et Maxime ont des étoiles plein les yeux. Après avoir visité les loges, les salons et la pelouse, les travailleurs de l’Esat pénètrent dans les vestiaires de leurs joueurs préférés. Ils s’avancent rapidement vers les casiers. Benjamin Santelli, Anthony Robic, Christophe Vincent, Johny Placide… émerveillés, leur téléphone à la main, ils capturent chaque instant qui les rapprochent d’eux.





« Vous voyez ici quand il y a une victoire, c’est la fête », lance Jo Bonavita qui se charge de la visite du stade Armand-Cesari ce jeudi 24 février. Attentifs à tous les détails, les 11 personnes en situation de handicape ne perdent pas une miette de ce moment offert par le Centre communal d'action sociale de la ville de Bastia. « Je regarde les matchs et je vais au stade, en tribune Est depuis que je suis petit », explique Romain 29 ans, tout vêtu des couleurs du club. Cet « accanitu » se déplace même à l’extérieur pour soutenir son équipe.

A ses côtés, Aurélie a 31 ans, elle a vécu en tant que supportrice fidèle, l’accession en Ligue 2, en Ligue 1 et la descente en National 3. L’établissement d’aide par le travail (Esat) de Bastia a minutieusement sélectionné les personnes qui auraient la chance de participer à cette activité mêlant loisir et bien-être.





En effet, un peu plus tôt dans la matinée, la diététicienne Laetitia Ansaldi a confectionné un petit déjeuner équilibré pour sensibiliser les travailleurs de l’Esat à une alimentation saine. « J’ai voulu leur montrer qu’avec peu d’argent on peut se confectionner un petit déjeuner équilibré et goûteux sans avoir recours à des produits transformés », explique la nutritionniste qui, tour à tour, a cherché à améliorer la collation de chaque participant.



D'autres activités en vue



Frédéric Tieri, directeur du pôle activités de l’association Eveil en charge de l’Esat, se réjouit du partenariat établi avec la CCAS de Bastia. Celui-ci permettra, pourquoi pas, de réitérer ce type d’activités avec les 140 travailleurs qu’il emploie.

La ville de Bastia, à travers son CCAS, entend poursuivre ces actions avec d’autres publics et d’autres activités. « Nous voulons que notre politique sociale aille vers des propositions plus festives et dynamiques. La prochaine fois, on emmènera les enfants à la Casa di e Scenze puis les personnes âgées ailleurs », assure Jean-Yves Bonifay de la mairie de Bastia en charge de la politique sociale au sein du CCAS. Cette vision sociale est aussi partagée par le Sporting Club de Bastia qui, à travers plusieurs conventions, fait un pas vers les publics qui habituellement n’auraient pas accès au sport.



Pour finir en beauté cette matinée, direction l’Igesa où Romain, Aurélie, Maxime et leurs collègues de travail ont pu assister à l’entraînement des joueurs du Sporting.

Leur porteront-ils chance ?

En tout cas, ces « accaniti » le répètent ils veulent « une victoire » ce week-end à Caen.