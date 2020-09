Bastia : les journées européennes du patrimoine contre vents et marées

La Covid-19 n'aura pas pris le pas sur les journées européennes du patrimoine à Bastia. Bien qu'elles aient été annulées à Ajaccio et dans d'autres village, Philippe Peretti, dixième adjoint, délégué à la mise en valeur du patrimoine et du mécénat et Marie-Hélène Giuly, organisatrice des journée du patrimoine, ont tout fait pour que l'évènement soit maintenu." Pour nous, ces journées riment depuis toujours avec l'éducation au patrimoine. On trouvait important qu'elles puissent se tenir malgré les circonstances, en respectant bien sûr, les gestes barrières.", explique Philippe Peretti.Au programme de ces journées, des visites du musée de Bastia, une initiation à l'escrime médiévale et à la confection de chandelles avec l'association des veilleurs des ombres, mais aussi des danses d'époque avec l'association "Balla memoria" sur le parvis de la place du donjon. Ces deux jours seront aussi l'occasion de découvrir des quartiers du vieux Bastia comme celui de la Punta ou l'ancien couvent des missionnaires Lazaristes avec des guides conférenciers.Cette année, il ne sera malheureusement pas possible de visiter la bibliothèque patrimoniale mais sa responsable Linda Piazza, a tout de même mis en place "un atelier d'initiation à la conservation préventive". En s'inscrivant, les personnes qui le désirent pourront ainsi emmener un de leur livre pour apprendre à le cirer, le dépoussiérer et le préserver du temps. Cette activité attire chaque année une dizaine de personnes soucieuses de bien conserver les livres de recette de leurs grands-mères ou les livres de calligraphie de leurs aïeuls.Depuis seulement deux jours, l'application mobile "Scopristoria" est disponibleen corse, français et anglais sur smartphone. Elle permet des visites immersives de 43 hauts lieux et monuments du patrimoine bastiais. L'application a été conçue dans le cadre du projet européen GRITACCESS qui vise à créer des parcours accessibles au sein de l’espace Tyrrhénien. Ainsi, des monuments comme "la Casetta", dans le centre-ville, dont les images sont disponibles sur la plateforme, ont été filmés par des drones .Tout comme les panneaux installés devant les monuments patrimoniaux, Scopristoria a pour but de renseigner les visiteurs. "On s'est rendu compte que de nombreuses personnes prenaient en photo les panneaux d'indication, alors on a décidé de les mettre sur l'application comme ça ils sont à portéede main.", explique Marie-Hélène Giuly.Les acteurs du patrimoine de la ville de Bastia vous attendent nombreux.Le programme est à retrouver en cliquant ici.