Bastia : les jeunes communistes corses se mobilisent pour la Palestine

À sa sortie en 2021 sur la plateforme de diffusion Netflix, le film avait suscité de vives critiques de la part des ministres israéliens ultra-nationalistes Avigdor Liberman et Hili Tropper, membres du gouvernement Netanyahou. L’accusant « d’être basé sur des mensonges » et « d’inciter à la haine contre les Israéliens », le film avait déplu pour son incarnation d’une opposition politique face à un récit symbolique fondateur israélien, qui nie toute responsabilité des crimes commis en Palestine lors de sa colonisation. L’exode du peuple palestinien est pourtant connu des historiens comme la Nakba (la catastrophe, en arabe), et a été caractérisé par une immense violence perpétrée à l’égard des civils.





Lors du débat dans les locaux du PCF (Parti Communiste Français), le parallèle entre les événements de 1948 et ceux d’aujourd’hui a rapidement été établi par les participants. Certains éléments visuels du film ont largement choqué, du fait du réalisme employé dans la représentation de la brutalité. Ces images sont semblables ou équivalentes en degré aux nombreuses qui circulent sur les réseaux sociaux actuellement. A la seule différence leur ancrage dans le réel : les premières existent dans la fiction, les autres se produisent à Gaza. Un membre actif du mouvement des jeunes communistes l’a rappelé : « Nous, nous avons la possibilité de quitter la salle. Eux, les Palestiniens, ne peuvent qu’y rester, et la subir. »

Au cours de la réunion, les jeunes communistes ont insisté sur ce qu’ils qualifient de "nettoyage ethnique" à Gaza, ainsi que sur l’inaction des communautés internationales. Ils ont exprimé leur "volonté d’offrir à des personnes de leur âge les outils d’analyse et de savoir nécessaires pour comprendre le conflit israélo- palestinien", tout en excluant toute intention de "donner des consignes de vote".



Il s’agirait donc de permettre aux jeunes en Corse qui se sentent concernés par ce conflit de sortir d’une posture passive, en leur donnant les moyens intellectuels de prendre part au débat public. Le mouvement des jeunes communistes a été réimplanté en Corse en février dernier et entretient des liens avec d’autres structures de jeunes communistes dans le monde, y compris en Israël.

Michel Stefani, secrétaire régional du PCF en Corse, était lui aussi présent. Il a rappelé les revendications de son parti, qu’il formule ainsi : un cessez-le-feu, la reconnaissance d’un État palestinien, et une;résolution de la question de la coexistence entre deux États. Il a également exprimé son adhésion à l’action politique menée par l’association Corsica-Palestine, qui appelle les élus corses à se positionner sur la situation à Gaza.





Dans le contexte actuel, il est difficile d’adopter une position modérée sur la question palestinienne. L’opinion publique elle-même, amplement polarisée, en témoigne. Comprendre le conflit israélo- palestinien suppose de dépasser les tribalismes religieux pour en saisir les dimensions politiques, économiques et géopolitiques, et ainsi axer un débat conscient des enjeux multiples.