Bastia : les 4èmes rencontres du film d’animation du 8 au 10 novembre

« Au programme, de quoi révéler toute la richesse de la discipline avec des films pour petits et grands » explique Juana Macari, la directrice du Centre Culturel. « Ces Rencontres du Film d’Animation sont aussi l’occasion de présenter les films en stop-motion réalisés avec Una Volta par les élèves des écoles primaires Modeste Venturi à Bastia, Pierre Toussaint Braccini à Ville di Petrabugno, et Santa Maria di Lota à Miomo ».

Ainsi au programme de cette édition 2019 (voir ci-dessous), des avant-premières, des invités, des ateliers pour découvrir toutes les facettes du cinéma d’animation comme la réalisation, le doublage, le montage et aussi une compétition Internationale du court-métrage étudiant.





Ce sera la deuxième édition pour cette compétition et l’occasion pour les réalisateurs, jeunes diplômés, de montrer leur savoir-faire.

«Une dizaine de films a été sélectionnée, des films issus des grandes écoles du cinéma d’animation en France et à l’international, qui prouvent la grande richesse de la discipline » souligne Léa Maurizzi, en charge de cette compétition.

Deux prix seront décernés : le prix du jury scolaire et le prix du Jury professionnel, un jury professionnel composé de cinq personnalités et présidé par Michele Bernardi, réalisateur, auteur, enseignant.





La sélection sera projetée vendredi 8 novembre à 14 heures au Régent et rediffusée le dimanche 10 novembre à 17 heures au lendemain de la remise des prix (samedi 9 novembre).



Juana Macari et Léa Maurizzi nous présentent cette belle manifestation…