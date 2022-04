Bastia : légion d’honneur pour Stéphanie Fournel

C’est par le décret du 13 juillet 2021, portant promotion et nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur, pour ses 22 ans de services et sur proposition du préfet de la Haute-Corse que Stéphanie Fournel, 50 ans, a été élevée au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Après un Bac C en 1989, des études à l’Université de Provence et un concours externe d’Adjoint administratif réussi, Stéphanie Fournel intègre la Direction de l’Agriculture en Corse en 2001. En 2004 elle passe catégorie B puis entre à l’IRA de Bastia en 2009. Catégorie A elle rejoint alors Chartres dans l’Eure et Loire, chargée de la gestion d’établissement scolaire. En juillet 2012 retour en Corse, en tant que déléguée du préfet de Haute-Corse dans les quartiers. En 2016, elle est nommée cheffe de service du SIDPC, Service Interministériel de Défense et Protection Civiles, ayant en charge la prévention des risques, la planification et la gestion de crise.

L’insigne lui a été remis par Yves Dareau, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, sous-préfet de Bastia, lui-même décoré de la Légion d’Honneur. « Une reconnaissance de son travail tout au long de ces années » soulignait-il lors de son éloge au récipiendaire. Stéphanie Fournel est aussi bien connue dans le domaine association notamment à la Ligue Corse de Judo ou la Lyre Bastiaise. En juin prochain, elle quittera la préfecture pour le poste de responsable au SDJES, Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports, de l’Inspection Académique de Corse.