Bastia : le renouveau de la rue « Droite »

Cette réunion a aussi été l’occasion de présenter les travaux qui ont été réalisés dans le quartier depuis la fin 2017, travaux d’un coût de 2,4 millions d’euros. La 1ère phase des travaux a consisté en la création ou réfection des réseaux EDF, GDF, eau (acqua publica) et téléphonie (Orange et numéricable) et la pose d’un transformateur afin d’assurer les besoins énergétiques du quartier. Une fois les problèmes d’humidité réglés, les services concernés ont procédé à la séparation des eaux usées et des eaux de pluie. A partir de mai 2018 des travaux de déconstruction et de construction, d’aménagements ont été entrepris : cheminements piétons en dallage de pierre, amélioration de l’éclairage, plantations d’arbres fruitiers endémiques, bancs, murs de soutènement habillés de pierre. Ces travaux permettront de construire dans les « dents creuses » trois immeubles accueillant 17 logements locatifs sociaux et 10 logements en accession sociale. Ces travaux du cœur d’îlot et de la descente des Colonnes se sont achevés fin juin, hormis quelques finitions autour des 24 logements construits par la Logirem (Bd Gaudin). Pour la rue Letteron, les travaux ont été interrompus il y a quelques jours et reprendront le 9 septembre pour environ 2 mois afin de finir l’habillage du transformateur et recréer l’escalier vers le boulevard Gaudin. Une fois le parking Gaudin terminé, le stationnement sera supprimé sur le boulevard et les trottoirs seront élargis. Les rues de la Miséricorde et Letteron seront piétonnes. Ces aménagements pourraient alors favoriser l’ouverture de commerces de proximité ou de dimension artisanale.

CNI a suivi cette livraison des travaux