Bastia : le fonctionnement du Sporting mis à l’honneur par Marlène Schiappa

« Accueillir la ministre, c’est l’occasion de pouvoir s’exprimer sur le modèle que nous avons choisi, et le travail qui est effectué depuis la création de la SCIC, en juillet 2019 », a commenté Claude Ferrandi, quelques minutes après avoir remis à son invitée d’honneur un maillot floqué « Schiappa ». « Je lui ai brossé le tableau de là où on est partis, de tout le chemin parcouru pour en arriver ici, et des objectifs qui sont les nôtres, comme le développement de cette coopérative. Aujourd’hui, c’est possible d’investir, mais ce qui n’est pas possible, c’est la spéculation. C’est un modèle qui est très vertueux, très philosophique. »



Une vision qui rejoint celle que nous exposait la secrétaire d’État, quelques jours avant sa venue : « L’économie sociale et solidaire, ça représente les personnes qui voient au-delà du profit. » Après sa visite du stade, Marlène Schiappa a elle aussi exprimé sa satisfaction, visiblement ravie d’avoir découvert « une équipe très motivée et très soudée » à la tête du club. « J’ai pu voir quels sont les projets, comme le nouveau stade, et comment il va pouvoir aussi accueillir des événements culturels », a-t-elle complété. En ligne de mire, la candidature de Bastia pour l’obtention du label « capitale européenne de la culture », dans laquelle le SCB aura également un rôle d'importance.



« Je soutiens la candidature de Bastia à 100 % », a insisté l’ancienne ministre de la Citoyenneté. « Je suis venue avec dans ma délégation la personne qui est chargée de la coordination de ce dossier. J’observe que c’est une très belle candidature, qui a su fédérer autour d’elle, pas seulement Bastia, mais toute la Corse. » Pour Michel Castellani, député de la première circonscription de Haute-Corse, le SC Bastia pourrait avoir un véritable impact dans cette candidature, face aux autres villes françaises. « On ne peut pas séparer le Sporting de son rôle dans la société corse. Il est à la fois social et culturel. »