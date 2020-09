Bastia : le festival de la bande dessinée, grand rescapé de la Covid-19

SI le 9ème art n'est pas aux premières loges en France, le centre culturel Una Volta a décidé depuis 27 ans, de la mettre à l'honneur.



En mars dernier, à seulement trois semaines de la nouvelle édition, le confinement s'est invité et la préparation de cette nouvelle édition a été suspendue. "Nous avions accroché de nombreuses œuvres, le lieu d'exposition était en chantier et nous avons du tout remballer.", rappelle Juana Macari, l'organisatrice de l'évènement.



Programmé pour avril, celui-ci se tiendra du 18 septembre au 23 décembre prochain. L'évènement qui ne durait habituellement que 4 jours sera présenté aux Bastiais pendant un peu plus de trois mois. Une occasion de plus pour que les visiteurs profitent pleinement de ces rencontres. Lors d'un premier cycle du 18 septembre au 16 octobre, ils pourront ainsi découvrir 7 expositions différentes dont "La fabrique du futur", qui regroupe dans une scénographie immersive, un peu moins d'une dizaines d'auteurs.



Un second cycle débutera le 4 novembre et sera consacré à l'année de la BD. Les visiteurs pourront redécouvrir Marion Duclos et Margaux Othats qui avaient guidé dans la création de quatre albums, les élèves de l'école Campanari pendant l'année scolaire précédente.



Le week-end du 18 septembre, le temps fort du festival



Le festival promet de grandes têtes d'affiches comme l'auteur des années 90, Blutch ou encore le jeune dessinateur et réalisateur Ugo bienvenu, que le public pourra venir rencontrer du 18 au 20 septembre au centre culturel. Les personnes désireuses dans savoir plus sur les techniques employées, ou tout simplement curieuses de parler avec les artistes, auront la possibilité d'en rencontrer une quinzaine lors de ce rendez-vous. Les traditionnels ateliers en présence de dessinateurs et auteurs ont été maintenus au centre culturel ainsi qu'à la maison de la science. "Cette année, l'idée qui nous guide est bien la nécessité de continuer à partager des choses.", explique Juana Macari.