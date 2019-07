Bastia : le conseil municipal valide la cession de la l'îlot de "La Poste"

Mardi en fin d'après-midi, il a fait chaud au conseil municipal de Bastia. Les débats se sont enflammés lors de la présentation du rapport n°12.



Ce point concernait la cession de l'îlot de "La Poste", un projet d'une surface de 18 000 m2 pour un montant de 35 à 40 millions d'euros. Cet espace devrait continuer d'accueillir La Poste, France Télévision mais aussi de nouveaux commerces et un hôtel. Ce projet s'inscrit dans le programme national dont Bastia fait partie, "Coeur de Ville", qui vise à dynamiser les centre-ville.



L'opposition dénonce "un manque de transparence" de la majorité municipale. Elle s'indigne d'ailleurs que le conseil n'ait plus son mot à dire après la désignation du promoteur-bailleur. Propos que le maire de Bastia, Pierre Savelli, a tout de suite réfuté en annonçant qu'une nouvelle réunion se tiendra en septembre.



Francis Riolacci, figure de l'opposition, regrette le manque de logement sociaux dans ce projet "Le maire ne parle pas assez de logement sociaux, là encore il n y a pas la volonté d'en créer."

La construction d'un hôtel d'une soixantaine de chambres a elle aussi été critiquée. À ces remarques Pierre Savelli répond "A Bastia, on nous reproche souvent qu'il n' y a pas de salle des congrès. Aujourd'hui ce qu'il manque véritablement ce sont des hôtels pour accueillir les gens lors des manifestations. Nous avons choisi de placer dans l'îlot de "La Poste" un hôtel trois étoiles plus."

Le projet devrait voir le jour à l'horizon 2023.



Corse Net Infos a rencontré pour vous les différents acteurs.