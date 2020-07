Bastia : le conseil municipal désigne ses grands électeurs en vue des sénatoriales

Le conseil municipal de Bastia s'est réuni ce vendredi 10 juillet à 10 heures à la mairie de Bastia pour élire les grands électeurs qui désigneront le 27 septembre prochain les sénateurs. Tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, cependant, si un député, un sénateur, un conseiller à l’Assemblée de Corse est conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le maire.



Ainsi, Gilles Simeoni président de l'Exécutif de la Collectivité de Corse a été remplacé par Jean-Pierre Marsily, de la liste de Pierre Savelli. La conseillère à l'Assemblée de Corse de la liste du maire sortant, Lauda Guidicelli est remplacée par une colistière de la même liste Viviane Beveraggi. Et Jean-Martin Mondoloni, conseiller à l'Assemblée de Corse faisant partie de l'opposition à la majorité municipale dans la liste Unione per Bastia sera représenté par Jean-François Paoli.



Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants au-delà des 30 000 habitants. A Bastia ont donc été élus 19 délégués en plus.



La liste des 19 délégués :

Antoine D’ulivo, Joséphine Natali, Joseph Savelli, Claudia Santoni, Jean-Jacques Dussol, Marie Dussol-Luccioni, Jean-Pierre Cristofari, Michèle Corotti, Jean-Claude Morison, Marie-Claire Poggi, Joseph Martelli, Marie Antoinette Filippi, Marc Smith, Karine Murati Chinesi, Dominique Rossi, Marie-Françoise Dussol Verdi, Florent Albertini, Christelle Poggi et Pierre-Louis Cacciaguerra.