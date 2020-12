Bastia : le beau moment de partage des collégiens de Giraud

Les élèves, leur principal, son adjointe et des enseignantes ont été accueillis sur place par le président de l’ALRS, Association Le Restaurant Social, Hugues Alladio, la vice-présidente Joséphine Fanucchi et Erica Meloni, coordinatrice du Restaurant.

L’ALRS a été créé le 16 septembre 2015 et consiste en un groupement inter associatif dont l’objet est l’économie sociale et solidaire. Elle regroupe 11 associations fondatrices : Ava Basta, le CCFD, la Confrérie Saint-Charles, Corse Malte, La Croix Rouge Française, Le Foyer de Furiani, A Fratellanza, A Leia, La Maison du Sacré Cœur, Le Secours Catholique et Le Secours Populaire.





Le restaurant social a pour objectif d’offrir un repas chaud, équilibré, une fois par jour, à midi, 5 jours sur 7, aux personnes sans ressources, dans la précarité ou ne pouvant se nourrir correctement de l’agglomération bastiaise. Ses ressources financières proviennent des recettes des activités de l’association, des dons et de toutes subventions accordées par des organismes publics ou privés. Le local où est installé le restaurant a été mis à la disposition par le Diocèse. Il est constitué d’une salle de restaurant et de locaux techniques. «Actuellement, en raison de la pandémie, le restaurant social ne sert plus de repas à table mais procède pour chacun de ses bénéficiaires à une distribution de paniers repas dans la cour du restaurant avec respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale » indique Erica Meloni. « Ainsi, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, il est remis aux bénéficiaires du restaurant social un sac repas préparé par la CCR, Corse Centrale de Restauration. En moyenne nous avons une quinzaine de bénéficiaires par jour ; un peu moins en ce moment, peut-être en raison du froid. Le soir nous livrons des repas à l’Association Fratellanza qui les redistribue».





C’est donc en voisins que les collégiens de Giraud sont venus au restaurant social ce mardi midi. «Nos gamins voient tous les jours ces bénéficiaires et souvent leur adresse un sourire, ou un bonjour. C’est important pour eux de voir qu’ils existent aux yeux des autres. Ce bonjour veut dire en fait je te vois, je te prends en considération» soulignait Guy-Marc Nicolaï, le principal du collège. «A la base cette opération Boite de Noël a été initiée pour travailler l’esprit de partage à Noël avec les plus démunis » précise de son coté Isabelle Abelli, CPE de Giraud. «Il y a eu en fait deux actions : les boites de Noël pour le restaurant social et une collecte de jouets pour les enfants du Secours Populaire. Les Boites ont été confectionnées par les élèves de 6ème sous la direction de leur professeur d’Art Plastique. D’autres élèves ont ensuite récolté les dons dans tout l’établissement. Tout cela s’inscrivait dans le cadre de leur parcours citoyen et pour les sensibiliser aux problèmes du quartier. Les enfants ont vraiment joué le jeu et ont participé avec joie avec beaucoup de cœur. Cette opération se prolongera durant l’année scolaire avec le resto social. Les plus grands de nos élèves agiront même en tant que bénévoles, aidant à la distribution des repas».

Une action très appréciée des bénéficiaires présents, sensibles à ce partage, à ce beau moment de réconfort, de chaleur humaine.



----



*ALRS, Maison du Sacré Cœur, 9 boulevard Hyacinthe de Montera, 20200 Bastia

Contacts : 06 85 23 76 46 (Marie-Madeleine, Secrétaire), 06 29 26 10 85 (Danielle, Trésorière)

alrs@laposte.net

Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h