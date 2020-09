Collèges Vinciguerra, Giraud, Maria de Peretti : les horaires et les modalités de la rentrée scolaire

Rentrée des élèves de 6ème 1 et 6ème 2 à 8h30.

Les élèves seront libérés à 11h30.

Les parents d’élèves de ces classes reçus par l'équipe de Direction et de Vie Scolaire de 8h45 à 9h15.



Rentrée des classes de 6ème 3 et 6ème Segpa à 9h30.

Les élèves seront libérés à 12h30.

Les parents d’élèves de ces classes reçus par l'équipe de Direction et de Vie Scolaire de 9h45 à 10h15.



Rentrée des élèves de 6ème 4 et 6 ème 5 à 14 heures.

Les élèves seront libérés à 17 heures.

Les parents d’élèves de ces classes reçus par l'équipe de Direction et de Vie Scolaire de 14h15 à 14h45.