Suppression d'une classe de 6e : grève au collège Giraud à Bastia

"Aujourd’hui 100% des enseignants ont suivi le mot d’ordre de grève et il n’y a pas eu cours" souligne Pascal Pulicani, professeur et représentant SNALC, Syndicat National des Lycées et Collèges, dans l’établissement. « Nous sommes rassemblés devant l’établissement pour protester contre la suppression d’une classe de 6ème à la rentrée 2022/2023. De 5 classes de 6ème nous allons passer à 4. Pour nous cette décision est injustifiée. Le rectorat qui prévoit 114 élèves de 6ème à la rentrée prochaine a décidé la suppression de cette 5ème classe. Or les prévisions faites s’avèrent toujours fausses car à chaque rentrée on accueille le trop plein des autres établissements. Ainsi en 2019, les prévisions faisaient état de 119 élèves en 6ème, la réalité a été de 147 élèves ! Chaque année l’établissement constate une hausse globale des effectifs. En 2017/2018 nous comptions 502 élèves, en cette année 2021/2022, ils sont 596. Aujourd’hui nous demandons donc le retour de cette 5ème classe de 6ème et aussi l’ouverture de classes de 4ème et de 3ème. »

Le mouvement a été suspendu en fin d'après midi dans l’attente du résultat d’une rencontre en visioconférence, entre les représentants du collège et le rectorat ce mercredi.

De l’issue de cette rencontre dépendra la suite du mouvement mais, d’ores et déjà, un préavis de grève a été déposé pour 30 juin et 1er juillet, dates du brevet des collèges, Giraud étant centre d’examen.