Bastia : les collégiens de Giraud "A la découverte de la mare temporaire de Barcaggio"

« Cet atelier avait pour thématique la découverte des mares temporaires méditerranéennes dans le Cap Corse, sa faune et sa flore aux différentes saisons » souligne Valérie Rouyer, chargée de mission en pédagogie et responsable des expositions au CMP. «En collaboration avec Laurent Sorba, assistant Service Biodiversité Terrestre à l’Office de l’Environnement de la Corse en charge du Programme d’action pour la conservation des mares temporaires de Corse et Arnaud Lebret, chargé de missions sensibilisation à l’environnement au Conservatoire d’espaces naturels Corse, les élèves ont ainsi réalisé un reportage photographique en couleur sur la mare temporaire de Barcaggio située dans le Cap Corse». Celle-ci s’est présentée sous plusieurs aspects : asséchée lors de la sortie d’automne 2019 et humide lors la sortie hivernale de 2020. Malheureusement en raison de la crise sanitaire, la 3ème sortie, prévue au printemps, a dû être annulée.





Les photos ont été prises par les 13 élèves de 6ème F et 5ème F, section d’enseignement général et professionnel adapté, de Françoise Marchetti, Angelica Farina et Catherine Tomes, professeures des écoles spécialisées et par les 25 élèves de 5ème D de Anna-Lisa Emmanuelli et Camille Cubells, professeures d’anglais, d’Anne-Sophie Brevet, professeure de SVT, accompagnés de Marcel Gambini, professeur de technologie, et Christian Gutierrez, directeur de SEGPA au collège Giraud.

«Les élèves ont photographié, d’une part les paysages lors du parcours pour atteindre la mare temporaire et d’autre part, la flore présente sur le trajet ainsi que la faune et la flore à l’intérieur de la mare temporaire » précise encore V. Rouyer. «Ils ont abordé la notion d’écosystème par une approche esthétique et scientifique grâce aux interventions de l’Office de l’Environnement. Chaque groupe a photographié avec un appareil photographique reflex numérique en couleur. Avec les enseignantes et enseignants, nos petits reporters ont ensuite commenté les recherches réalisées qui sont associées aux photographies et les ont traduites en anglais ».



*L’exposition est visible jusqu’à jeudi 17 décembre en se présentement à l’accueil du collège (port du masque obligatoire).