Bastia : le Budget Participatif 2024 est lancé, place aux idées !

Depuis 2018, ce budget citoyen permet aux habitants de Bastia de proposer des idées concrètes pour améliorer leur cadre de vie. Végétaliser une cour d’école, installer des boîtes à livres, planter des arbres en centre-ville ou encore mettre en place des récupérateurs d’eau de pluie : autant de projets qui ont vu le jour grâce aux votes des Bastiais.



Le principe est simple : du 15 mars au 31 mai, les habitants peuvent soumettre leurs propositions via un formulaire disponible sur le site de la Ville ou dans plusieurs établissements municipaux (Alb’Oru, Maison du Centre Ancien, Maison des Quartiers Sud, etc.). Tous les projets seront ensuite étudiés par la municipalité, qui en vérifiera la faisabilité technique, juridique et financière. À l’issue de cette phase d’analyse, les projets validés seront soumis au vote des citoyens en fin d’année. Les idées retenues seront ensuite mises en œuvre dans un délai de deux ans par les services de la mairie.





Au fil des éditions, ce dispositif a déjà permis la réalisation de nombreux projets, directement inspirés des besoins des habitants : cours d’école végétalisées, plantations d’arbres en centre-ville, installation de boîtes à livres, ou encore mise en place de récupérateurs d’eau de pluie.