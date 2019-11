Bastia : la tentative d'escroquerie à l'assurance se termine au tribunal

Les faits qui leur sont reprochés remontent au 10 octobre dernier.Ce soir-là, un véhicule était incendié sur un parking de la Cité aurore à Lupino, dans les quartiers Sud de Bastia. Un second était incendié par propagation.Une équipe de la BAC (brigade anti criminalité) qui était en surveillance dans le secteur relevait dans le même temps l'immatriculation d'un véhicule qui quittait précipitamment les lieux.Les fonctionnaires n'ont manqué d'auditionner le propriétaire de ce véhicule mais les propos incohérents tenus et les traces de brûlure qu'il avait au visage amenaient les enquêteurs à le placer en garde à vue.Il finissait par reconnaitre la mise à feu de son véhicule dans le but d'escroquer son assurance. Dans le même temps il révélait aux enquêteurs l'identité de son complice qui, placé à son tour en garde à vue, reconnaissait lui aussi les faits de tentative d'escroquerie à l'assurance.Jugé en comparution immédiate l'incendiaire a écopé de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour "tentative d'escroquerie et dégradation involontaire du bien d'autrui" (pour le véhicule dégradé par propagation).Son complice a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis.