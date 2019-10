Borgo : 4 mois de prison pour tentative d'escroquerie à l'assurance

Le mois dernier, la propriétaire d’un véhicule incendié a déposé plainte à la brigade territoriale autonome de Borgo pour la destruction de son véhicule.



Au cours de l’enquête, les gendarmes constatent que les déclarations de la plaignante ne concordent pas avec les éléments recueillis et observés sur place. Mise face à ses contradictions, celle-ci reconnaît avoir commandité l'incendie de son véhicule dans le seul but de se débarrasser, sans le moindre coût, d'un véhicule qui lui coûte cher en réparations et en remorquage.





La propriétaire du véhicule ainsi que l’incendiaire, complice de l’escroquerie, ont été condamnés à 4 mois de prison, 5 ans de mise à l'épreuve, assortie d'une amende pour la commanditaire.