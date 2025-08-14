Bastia : la rue Miot retrouve son sens de circulation d’origine dès le 28 août

À partir du jeudi 28 août 2025, les automobilistes bastiais retrouveront la configuration de circulation d’avant 2022 sur la rue Miot. Le tronçon reliant la rue César-Campinchi au boulevard Paoli repassera dans son sens d’origine, mettant fin à trois années de circulation inversée.



Ce changement marque l’aboutissement d’une période transitoire. En avril 2022, la municipalité avait modifié la circulation dans ce secteur à la suite de la fermeture temporaire du tunnel. La rue Miot avait alors été orientée vers la rue César-Campinchi, tandis que la rue Abbatucci prenait la direction de la place Saint-Nicolas. L’objectif était de limiter les points de cisaillement sur le boulevard Paoli, alors fortement sollicité.



Désormais, le contexte a évolué. Avec le déploiement du Centre de Supervision Urbain (CSU) et de la vidéo-verbalisation, la Ville estime que la circulation sur le boulevard Paoli pourra être mieux régulée. Ce retour à la configuration antérieure devrait, selon elle, offrir un itinéraire plus logique et plus fluide pour les riverains comme pour les usagers de passage. La municipalité précise que la signalisation sera adaptée dès la mise en œuvre, afin d’accompagner la transition et éviter toute confusion. Les conducteurs sont donc invités à être attentifs aux panneaux dès la fin du mois.

