Bastia : la polyclinique Maymard installe le premier robot chirurgical de Corse

Cette technologie de pointe et son installation dans un bloc opératoire aménagé spécifiquement représentent un investissement de 1,5 million d'euros, financé en fonds propre par le groupe Almaviva, propriétaire de la polyclinique. Selon l'établissement, ce bras articulé équipé d'une caméra 3D est destiné à améliorer la qualité des soins prodigués par les chirurgiens. La machine sera installée à la fin du mois de juin et entrera en service au début du mois d'août.



L'acquisition du robot chirurgical Da Vinci répond à la volonté de l'établissement de garantir des actes de soins plus sûrs et moins contraignants pour les patients.

Selon Philippe Poulain, le directeur des établissements Maymard: "c'est ce qui se fait de mieux en ce moment en termes de technologie de robot chirurgical. Il servira principalement pour opérer les parties 'molles', c'est-à-dire les tissus mous que sont la prostate et le rein, mais il sera également utile pour la chirurgie digestive, gynécologique, urologique et thoracique. Les praticiens n'opèrent pas eux-mêmes, ils pilotent le robot à distance à l'aide d'une console . Ainsi les gestes sont guidés et deviennent plus précis, ce qui rend l'opération peu invasive avec une petite incision pour les instruments chirurgicaux. De fait, les douleurs postopératoires sont réduites, il y a moins de risques de complications et le patient récupère plus rapidement. C'est donc bénéfique aussi bien pour le patient que pour le praticien".