La rédaction le Vendredi 21 Novembre 2025 à 21:22

La Ville de Bastia remet en place ses animations hivernales. La patinoire fera son retour sur la place Saint-Nicolas à partir du 1ᵉʳ décembre. Après une édition 2024 installée sur une surface synthétique, la municipalité choisit cette année une installation 100 % glace.



Bastia : la patinoire et la grande roue de retour pour les fêtes


La structure adoptera une configuration nouvelle : un anneau de glace entourant le kiosque. L’espace, d’une surface de 25 x 15 mètres, sera accessible durant toute la période des fêtes. Les tarifs sont fixés à 8 € pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans, et 6 € pour les moins de 12 ans. Des conditions préférentielles sont prévues pour les comités d’entreprise.
La Ville explique avoir retenu une glace naturelle pour son bilan environnemental jugé meilleur : absence de panneaux plastiques à fabriquer et à transporter, meilleure glisse sans additifs lubrifiants et consommation d’énergie maîtrisée.

La grande roue sera elle aussi installée place Saint-Nicolas. Elle ouvrira au public à partir du 5 décembre 2025. Les tarifs sont de 8 € pour les adultes et 6 € pour les enfants de moins de 12 ans





