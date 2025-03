Bastia : la halle des pêcheurs ne fait pas l’unanimité sur le Vieux-Port

« On nous avait promis une halle comme celle d’Ajaccio, mais ce n’est pas du tout le cas », déplore Sébastien Rialland, pêcheur pour le restaurant Mare e Gustu. Dans le cadre des travaux de requalification du Vieux-Port de Bastia, la municipalité a souhaité créer un espace entièrement dédié à la pêche, afin de renforcer le rôle central du port dans la vie quotidienne des Bastiais. « L’objectif de ce projet était de conserver l’authenticité du site, tout en améliorant l’accueil des plaisanciers, et en créant un espace de vie apaisé et des espaces dédiés pour la promotion de la pêche », explique Natacha Casalta, adjointe à l’aménagement et à l’énergie. « La pêche fait partie intégrante de l’identité de Bastia et des Bastiais, et nous sommes, au sein de la municipalité, très attachés à ce sujet. »



Mais les professionnels de la mer ne partagent pas cet enthousiasme. Plusieurs d’entre eux expriment leur mécontentement face à un projet qu’ils jugent mal adapté à leurs besoins. « Ils ont entrepris des travaux sans nous concerter, nous qui travaillons sur le port », lance Luigi de Simone, qui pratique la vente directe à la descente de son bateau, toute la semaine.



L’un des points de crispation concerne précisément la halle des pêcheurs, installée sur le môle. La municipalité met en avant les travaux réalisés pour redonner de la qualité et de nouveaux usages à cette zone. « Nous avons installé des revêtements qualitatifs sur une surface d’environ 900 m², mais aussi une ombrière éclairée d’environ 300 m² », détaille Natacha Casalta. « Sous cette ombrière, nous avons installé des étals d’un mètre de large et de trois à sept mètres de long, le tout à proximité des réseaux d’eau et d’électricité. »



Pourtant, ces installations ne sont pas utilisées par les pêcheurs, qui évoquent des contraintes pratiques. « Cet endroit n’est pas convenable pour nous », estime Luigi de Simone. « Quand il y a du soleil, l’ombrière n’offre pas beaucoup d’ombrage, et les étals ne sont pas appropriés pour mettre le poisson dessus. »



Certains clients partagent ces réserves. Pierre, habitué à venir acheter son poisson sur le port, observe : « Je trouve que les étals sont jolis, mais il faudrait que ce soit réfrigéré, surtout l’été. » D’autres usagers, en revanche, y voient une amélioration. « C’est une bonne installation, qui protège de la pluie et du soleil, mais cela m’est égal si les pêcheurs s’en servent ou non. Je suis habitué à acheter du poisson directement à la sortie du bateau », commente Alexandre.