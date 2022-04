Bastia : la fin des terrasses chauffées dès ce 1er avril passe mal

Profiter d’un repas ou d’un café en terrasse tout en se protégeant du froid grâce à un système de chauffage ? Cela n' est plus possible dans les cafés, restaurants et les brasseries dès ce 1er avril 2022. Toute utilisation d’un système de chauffage et de climatisation est désormais interdite sur les terrasses extérieures de ces établissements car jugés trop polluants.



Si, comme le prévoyait la loi climat du 22 août 2021, l’interdiction devait entrer en vigueur dès la fin 2021, elle avait été repoussée à ce 1er avril par les députés pour ne pas fragiliser des établissements déjà fortement impactés par la crise sanitaire et les fermetures successives.