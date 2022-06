Bastia : la diversité opérationnelle des sapeurs-pompiers de Haute-Corse en démonstration sur la place Saint-Nicolas

Tout a démarré au siège du SIS 2B par le rituel hommage aux morts en service commandé, dont les noms ont été cités et suivis par l’acclamation « mort eu feu ». Comme le veut le protocole, le préfet de Haute-Corse François Ravier devait lire le message du ministre de l’Intérieur puis déposer une gerbe au pied de la stèle commémorative accompagné par des jeunes sapeurs-pompiers du Cap-Corse. Il était suivi par le Colonel Pieri, directeur du SIS 2B, Hyacinthe Vanni président du conseil d’administration et Mattea Lacave, adjointe au maire de Bastia, représentant le premier magistrat de la cité. Présents également sur les rangs, les anciens sapeurs-pompiers conduits par le Colonel (ER) Louis-Antoine Coque.



Les autorités et cadres présents se sont ensuite rendus sur la place Saint-Nicolas où une série de manœuvres destinées à présenter la diversité opérationnelle des sapeurs-pompiers de Haute-Corse devait se dérouler en présence d’une foule impressionnante. Une revue des troupes impliquées dans le déroulé de la journée, a marqué l’ouverture de la présentation au public. Le premier exercice s’est déroulé au sud du port de commerce où le groupement de recherche et d’Intervention en milieu aquatique (GRIMA) avec l’appui de l’hélicoptère de la sécurité civile « Dragon 2B » a démontré son impressionnante dextérité opérationnelle.

D’autres démonstrations se sont poursuivies près de la mairie de Bastia avec l’entrée en jeu convaincante de l’équipe cynotechnique (CYN) et du groupe de recherche et d’Intervention en milieu périlleux (GRIMP). La foule, quant à elle, se faisait de plus en plus dense, apportant la preuve de l’intérêt que porte la population à ses héros du quotidien.



Dans un mouvement parfaitement synchronisé et malgré la chaleur accablante, les soldats du feu du groupement Nord et du centre de secours Principal de Bastia, simulaient des opérations de lutte contre les incendies urbains et de forêts bluffantes, déployant un groupe d’intervention feux de forêt (GIFF) dont la formation en autoprotection à ravi parents et enfants. Ces derniers, profitant on s’en doutait, de l’aspersion diffusée d’eau, pour se rafraîchir dans une ambiance joyeuse.





L’impressionnant déploiement de la « grande échelle » et la mise en batterie de la lance à incendie au-dessus de la place Saint-Nicolas, faisaient ensuite sensation. On retiendra également, l’exercice de secours routier, plus vrai que nature, avec désincarcération et extraction d’une victime avec soutien du médecin commandant du Service de Santé et de Secours médical (SSSM) du SIS 2B.



Ce fut donc à la fois une réussite populaire et une étonnante et parfaite démonstration des compétences et de la technicité des personnels et équipes spécialisées du SIS 2B dont les autorités ont tenu à se féliciter, tout comme le soutien apprécié, apporté à cette manifestation par la mairie de Bastia.

En parallèle des ateliers déployés, le lieutenant-colonel Thierry Nutti, président de l’UDPSIS 2B, a animé avec la belle pédagogie qu’on lui connaît, un stand d’information qui a connu un vif succès et qui a permis au public d’en savoir plus, particulièrement sur le volontariat et à travers lui, l’indispensable engagement citoyen dont notre société a besoin pour affronter les nombreux défis de sécurité qui l’attendent.



Un grand bravo donc, à tous ceux et celles qui sous l’uniforme bleu, chargé de sens et de valeurs, ont fait de cette journée mémorable, un grand moment d’union et de partage qui a certainement fait naître des vocations.