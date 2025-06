Bastia : la Galerie Noir et Blanc accueille l’exposition “Corsica diaspora” jusqu’au 30 juin

Enfin, Bernard Cazaban-Mazreolles propose Matériographies , une série photographique à la frontière entre image et abstraction. Diplômé des Beaux-Arts de Paris, cet ancien architecte passé par Djibouti et Paris s’est installé à Bastia, où il explore de nouveaux territoires artistiques. D’abord photographe de rue en noir et blanc argentique, il glisse vers la couleur et le numérique à partir de 2014. Avec Matériographies , il dévoile « le potentiel de matériaux que l’œil ne perçoit pas immédiatement » : un pied de mur, une coque de bateau, un repli de bitume deviennent supports d’images quasi picturales. « Un dialogue expérimental entre la pellicule et la toile », porté par l’imagination et un regard curieux sur la matière. Une approche sensible et contemporaine de la photographie, exposée à Bastia après plusieurs présentations à Paris, Millau ou au Parc Galéa.



Cette exposition, ouverte au public jusqu’au 30 juin, témoigne de la diversité et de la vitalité des artistes liés à la Corse, qu’ils y vivent ou y soient rattachés par leur parcours. Une immersion à découvrir en plein cœur de Bastia.