Bastia : la 32e édition des Rencontres de la Bande-Dessinée met le cinéma à l'honneur

Chaque année, ces Rencontres rassemblent des auteurs confirmés, jeunes talents et illustrateurs jeunesse, permettant aux visiteurs de découvrir des univers graphiques variés. En quatre jours, la ville de Bastia deviendra une véritable vitrine du 9e art, animée par 30 auteurs invités, 12 expositions et plusieurs rencontres publiques et professionnelles. Le festival investira cinq lieux emblématiques, dont le Musée de Bastia, la Médiathèque du centre-ville, la Galerie Noir et Blanc, L’Arsenale et Una Volta.

Les écoles et établissements de Corse occupent une place centrale dans cette édition, avec un programme pédagogique sur mesure. Près de 4 000 élèves, de la maternelle aux étudiants, auront l’occasion d’échanger avec les auteurs, d’assister à des performances dessinées ou de participer à des ateliers dédiés.



Une programmation riche et éclectique

Parmi les 12 expositions, l’une des plus attendues, “Bande des Cinés”, réunit des artistes tels qu’Aude Bertrand, Guy Delisle, Alex W. Inker et Philippe Dupuy, qui exploreront le lien entre bande dessinée et 7e art. Autre temps fort, “Eau douce”, une exposition de Brecht Evens, auteur également à l’honneur cette année puisqu’il signe l’affiche du festival, inspirée de la faune et de la flore corses.



Le programme inclut également une séance de ciné-club, en écho au thème du festival, et des expositions mettant en lumière la diversité du monde de l’illustration, des récits graphiques engagés aux créations poétiques et expérimentales. Parmi elles, “Climats poétiques” de Bernadette Gervais, ou encore “Voir à travers soi” d’Alix Garin, Clothilde Delacroix et Claire Braud.



Fidèle à son ambition de démocratiser l’accès à la culture, les Rencontres de Bastia bénéficient du soutien de la Collectivité de Corse, de la mairie de Bastia et de nombreux partenaires privés. Certaines expositions resteront accessibles après le festival, notamment celles du Centre Culturel Una Volta, qui seront visibles jusqu'à fin juin