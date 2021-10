Bastia : l'Ondina prend difficilement le relais du cimetière de Montesoro

Huit ans après son ouverture, le cimetière de l’Ondina, qui s’étend sur trois hectares sur les hauteurs de Bastia, abrite 517 concessions. Depuis qu’il a ouvert ses portes 464 personnes y ont été inhumées. Mais le nouveau cimetière possède toujours 400 places à disposition des familles. Si le nombre d’enfeus disponible est élevé c’est parce que le cimetière n’a pas très bonne publicité. Pour rappel, quatre ans après sa construction un mur s’était effondré, des fissures étaient apparues et un ’un affaissement des chaussées était survenu. Aujourd'hui, des expertises sont toujours en cours. Elles détermineront les travaux qui interviendront dans les prochaines années mais le calendrier n’est pas encore fixé.



L’Ondina avait été créé pour décongestionner le cimetière de Montesoro complet depuis de nombreuses années.

A ce jour, cette nécropole possède 5 200 concessions attribuées. Mais la demande est toujours importante. Une dizaine de personnes sont dans l’attente d’un emplacement même si une cinquantaine de places se libèrent. « Nous essayons de faire de la place en récupérant les concessions abandonnées », explique Anne Giovanetti, directrice de l’administration générale à la mairie de Bastia. Chaque année une dizaine de nouvelles procédures sont lancées pour récupérer des terrains abandonnés, :de la sorte en 2020, la municipalité a pu se récupérer 44 concessions.





Comme pour l’immobilier, un terrain dans le cimetière de Bastia est moins cher qu’un terrain au cimetière des Sanguinaires ou encore à celui de Saint Antoine à Ajaccio. Pour 2,5 mètres, durant 30 ans il faudra compter 800€, 1000€ pour 50 ans et 1500€ pour la perpétuité. Au columbarium de l’Ondina, les tarifs s’élèvent à 500 euros pour 15 ans, 800€ pour 30 ans.



En comparaison, il faut compter pour 3 mètres carrés aux Sanguinaires 1 534€ pour une durée de 15 ans, 2 455€ pour 30 ans et 3 375€ pour 50 ans. Pour la même superficie dans le celui de Saint Antoine, les places sont moins chères. Pour 15 ans il faut compter 1 227€, 2 148€ pour 30 ans et 3 068€ pour 50 ans.