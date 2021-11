Bastia : l’Espagne et l’opéra à l'honneur pour débuter les Rencontres Musicales de Méditerranée

« C’est un concert vocalement populaire et savant », prévient la soprano. Pendant une heure, initiés et novices en matière d’opéra et de musique classique pourront se retrouver dans le récital joué sur scène. En autre grâce à Manuel de Falla et ses Siete canciones populares. « Ces mélodies retracent des émotions diverses telles que l’amour ou la trahison », explique Julia Knecht.



Le voyage, en plus d’être introspectif, sera frayera également un chemin à travers les villes espagnoles. Chaque air retraçant son appartenance à un endroit donné. Direction Cadix grâce à l’œuvre de Léo Delibes, Les filles de Cadix, ou encore Granada avec le compositeur mexicain Agustin Lara.



« À la fin, nous chanterons tous ensemble, public et artistes », prévient Julia Knecht. De quoi clôturer en beauté cette soirée grâce au chant des potentiels 300 spectateurs assis que peut accueillir la salle. L’entrée, comme pour le reste des représentations de la semaine, est totalement gratuite et soumise à la présentation d’un pass sanitaire valide.