Bastia : jusqu'à 5 ans de prison ferme pour l'incendie d'un bar

La peine la plus sévère a été prononcée contre Jaoide Fadil, soupçonné être le commanditaire des faits. Dans un document de la police judiciaire et du Service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) consulté par l'AFP, qui répertorie les 25 bandes criminelles à l'œuvre en Corse, il est présenté comme membre de la bande criminelle corse dite des "Federici de Venzolasca".

Dans son réquisitoire contre ce détenu aux multiples condamnations pour vol avec violences, blanchiment ou détention de stupéfiants, la procureure avait pointé "les agissements d'un homme qui ne sont pas dissociables de la bande du "son des guitares", un autre établissement de nuit bastiais incendié un mois plus tard et présenté comme ayant une rivalité avec "La mise au verre".

Déjà condamné plusieurs fois, dont deux fois pour incendie criminel, un deuxième prévenu, un homme de 23 ans, a été lui condamné à trois ans de prison ferme avec maintien en détention, dont neuf mois assortis d'un sursis probatoire de deux années avec obligation d'indemniser la partie civile et de travailler.

Seul le troisième prévenu, un jeune homme de 20 ans au casier vierge, a reconnu les faits, sans mettre en cause les deux autres personnes, qui ont elles nié leur participation. Il a été condamné à deux ans de prison ferme avec maintien en détention, dont neuf mois assortis d'un sursis probatoire de deux années durant lequel il a également l'obligation d'indemniser la partie civile et de travailler.

Les trois hommes ont été confondus par les enquêteurs par la videosurveillance, des écoutes téléphoniques et un renseignement anonyme.

Les avocats de la défense avaient tous plaidé la relaxe ou la clémence du tribunal.