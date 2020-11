Bastia : ils proposaient du cannabis sur les réseaux sociaux

C’est un fait établi : les trafiquants de drogue poursuivent leurs activités délictuelles, notamment dans les quartiers sud de Bastia et sur le territoire de la Haute-Corse. Et usent des moyens modernes de communication pour écouler leur marchandise.A Bastia les dealers n’ont pas trouvé mieux que d’afficher leurs tarifs sur les réseaux sociaux. Et de proposer aux consommateurs de braver le confinement pour de prendre possession de leurs commandes sur des "points de retrait". Du pur click and collect bien ans l’air du temps.Malheureusement pour eux les surveillances effectuées par les policiers de la Sureté Départementale de la DDSP 2B ont permis de découvrir un véritable trafic sur ces lieux de vente mais, aussi, de saisir plus d’un kilo de cannabis lors d'une perquisition.A l'issue de leurs gardes à vue les protagonistes de cette affaire devront rendre des comptes devant le tribunal judiciaire de Bastia.