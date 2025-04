Bastia honore Santa Zita, patronne des jardiniers

Les jardiniers de Bastia et sa région, créateurs de société de secours mutuel en 1833, avaient choisi Santa Zita comme sainte patronne en raison de l’un de ses miracles, qu'on lui a attribué : celui des fleurs....

En effet Zita ne supportait pas le gaspillage et dans la maison où elle a a commencé à travailler toute jeune comme servante à Lucca - la famille Fatinelli, des gens aisés où a la fin des repas la nourriture qui n'avait pas été consommée, était jetée - Zita mettait du pain dans son tablier puis allait le distribuer aux pauvres de la ville toscane. Un jour elle fut trahie par une autre servante qui la jalousait. Le maître de maison fit alors appeler Zita qui n’avait pas eu le temps de débarrasser son tablier. Il lui demanda ce qu’elle avait là. Zita ne sachant pas trop quoi répondre, et ayant peur, menti en répondant "des fleurs" : le maître en colère lui demanda d’ouvrir son tablier ce qu’elle fit en tremblant. Et là le pain s’était véritablement transformé en fleurs.



.

Zita est née en 1218 à Lucca, en Toscane, où on lui voue un culte particulier, et est décédée le 27 avril 1278.

Depuis 1833 la Société Santa Zita de Bastia célèbre sa Sainte Patronne tous les ans à la même date.