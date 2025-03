Bastia : hommage à François Quilici et « Traces du sacré » à la Galerie Noir et Blanc

​« François Quilici nous a quittés en décembre 2023, laissant derrière lui 48 peintures aujourd’hui gérées par sa fille Fabienne », a rappelé son ami Rinatu Coti lors du vernissage. « On dit que tous les collectionneurs bastiais ont chez eux une œuvre de François Quilici. Nous n’en avons aucun doute. Difficile de résister à la beauté de ses nus et au charme de ses paysages corses ».



Formé à l’École supérieure des Arts appliqués Duperré à Paris, ainsi qu’à l’Atelier Montmartrois d’Anne Casteret et à l’Institut Goetz, François Quilici s’est fait connaître dès les années 70 à travers de nombreuses expositions. Dans les années 80, il collabore comme co-auteur et illustrateur à plusieurs publications. Son travail, exposé aussi bien en Corse qu’à Paris, New York ou Los Angeles, se distingue par une palette intense et une approche renouvelée du nu féminin, où le corps s'inscrit dans une fusion subtile avec les éléments naturels — eau, terre, air et feu.



Jusqu’au dimanche 16 mars, 26 de ses toiles sont présentées dans cette exposition, qui est aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir et d’acquérir un livre consacré à son œuvre, illustré de magnifiques photographies et enrichi d’une préface de Rinatu Coti.



Simone Agnello-Tafani : l’empreinte du sacré

L’autre artiste mise en avant est Simone Agnello-Tafani, qui présente « Traces du sacré ». Née à Muratello, près de Porto-Vecchio, cette plasticienne éclectique est diplômée des Beaux-Arts de Luminy et de la section Arts Plastiques de l’Université d’Aix-Marseille. Son parcours l’a menée de la Norvège à la région parisienne avant qu’elle ne s’installe en 2018 à Renajolo de Muratello, où elle a établi son atelier.

Son travail, exposé en France et à l’étranger, explore des thématiques mêlant l’identité corse, la nature et l’architecture traditionnelle. Ses créations s’articulent autour de notions contrastées : intérieur et extérieur, ouverture et fermeture, liberté et enfermement, silence et parole. Parallèlement à sa démarche artistique, elle intervient régulièrement dans les écoles et médiathèques insulaires.



Un espace-musée à découvrir

En complément de l'exposition, la galerie invite le public à découvrir son nouvel Espace-Musée, situé au rez-de-chaussée, qui réunit des œuvres de 24 artistes parmi lesquels : André Casabianca, Béatrice Casanova, Bernard Filippi, Claudia Battesti, Dominique Groebner, Emil Tamagna Erka, Fanfan Salvini, François Husson, Frédérique Vallerotonda, Gigi, Jean Alfonsi, Jean-Marie Zacchi, Julie Pontaut, Letidor, Michel Rinaldi, Michele Corrotti, Nicole Guidi, Pierre Barat, Solange Galazzo, Sophie Pollini, Stéphane Castelli, Toni Casalonga et Volkmar Ernst.