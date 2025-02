Bastia fête le Carnaval 2025 : tout ce qu’il faut savoir

La tradition du Carnaval se perpétue à Bastia. Cette année encore, la ville propose une journée de festivités pour petits et grands, avec un programme rythmé et un thème qui fait voyager : l’Océan. Au cœur des animations, un village d’enfants, une grande parade et des dispositifs de transport adaptés pour permettre à tous de profiter de l’événement.



Dès 10h, la Piazza San Niculà se transforme en un véritable village carnavalesque. Ateliers de maquillage, coloriage et créations en tout genre attendent les enfants pour une immersion ludique dans l’univers du Carnaval. L’après-midi, à 14h, les festivités prendront un nouvel élan avec une émission en direct sur NRJ Corse, avant que ne démarre, à 14h30, la grande parade carnavalesque depuis le Palais de Justice. Costumes marins et créatures des profondeurs défileront dans les rues jusqu’à la Place Saint-Nicolas, offrant un spectacle haut en couleur.



Des transports gratuits et un accès facilité

Pour permettre à tous de participer, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Les bus du réseau urbain seront gratuits de 12h à 19h, avec quelques modifications sur les lignes passant par les axes du cortège. Les trains seront également gratuits pour les personnes déguisées, une initiative en partenariat avec la Collectivité de Corse.



Pour ceux qui viennent en voiture, le parking de la CCI sera mis à disposition gratuitement, tout comme celui de la Gara di u Fangu.



Des restrictions de circulation à prévoir

Afin d’assurer le bon déroulement de l’événement, la Ville de Bastia a pris un arrêté municipal interdisant le stationnement dans plusieurs rues du centre-ville, du vendredi 7 mars à 7h au dimanche 9 mars à 20h. Les zones concernées incluent l’allée du 173ᵉ RI, le boulevard Paoli devant le collège Simon Vinciguerra, ainsi que plusieurs axes comme la rue du Général Abbatucci et la rue Conventionnelle Salicetti.